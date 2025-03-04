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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 09:00

Подразделения группировок войск России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три автомобиля. Уничтожено четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 3 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка Донецкой Народной Республики, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три автомобиля. Уничтожено четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Михайловка, Садовое Херсонской Области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 88 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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