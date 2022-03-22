Подразделения Луганской Республики установили контроль над населёнными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил

«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись ещё на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины. Группировка войск Донецкой Народной Республики вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведёт бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новосёловка Вторая, Верхнеторецкое, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров. Подразделения Донецкой Республики уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости.

Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населёнными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожены более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника.

В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 137 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Группой «ночных охотников», состоящей из вертолётов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 9 украинских танков, 7 БМП и БТР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники».

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