Подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобождён город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай. Продвижение в глубину составило до 6 километров. Подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское- Евгеновка-Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.

Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены: 98 самолётов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники».

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