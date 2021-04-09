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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 10:40

Подразделения ПВО Северного флота подняты по тревоге в рамках контрольной проверки

Соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота, были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В ходе проверки ракетные полки, части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решили задачи выхода в позиционные районы, выполнили ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота.

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.

В рамках проверки также было проанализировано состояние соединений и частей по всем вопросам, начиная от знаний личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения и военной техники.

В проверке боевой готовности также принял участие зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на архипелаге Новая Земля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в мероприятиях проверки было задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 1500 единиц военной и специальной техники, в том числе системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», обеспечивающие защиту Государственной границы Российской Федерации в Арктике.

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