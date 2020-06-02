Подразделения РХБ защиты Беломорской военно-морской базы Северного флота продезинфицировали военкоматы и строящиеся корабли

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Северного флота за день продезинфицировали более 1,2 тысячи кв. метров территории военных и промышленных объектов. В их числе сборные пункты военных комиссариатов Мурманской и Архангельской областей, а также предприятия судостроительной отрасли в Северодвинске.

Подразделения службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провели специальную обработку двух строящихся атомных подводных лодок на Северном машиностроительном предприятии.

На всех кораблях и в воинских частях Северного флота продолжаются мероприятия по противодействию угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Все места общественного пользования и контактные поверхности — дверные и оконные ручки, перила и т.п. — обрабатываются дезинфицирующими растворами по нескольку раз в день.

Как сообщает пресс-служба СФ, в расположении за пределами воинских частей военнослужащие соблюдают установленные противоэпидемические правила. Сегодня при проведении торжественных мероприятий, посвящённых 287-летию Северного флота, личный состав использовал медицинские маски.