Подразделения РХБЗ Северного флота продезинфицировали строящиеся и ремонтирующиеся корабли на предприятиях ОСК в Северодвинске

Подразделения специальной обработки службы радиационной безопасности Беломорской военно-морской базы в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию на предприятиях судостроительной отрасли в городе Северодвинске.

Дезинфекции были подвергнуты строящиеся и ремонтирующиеся корабли и подводные лодки.

Ранее специалисты РХБЗ Северного флота проводили дезинфекцию помещений контрольно-пропускных пунктов, проходных главных эллингов судоверфи и других объектов с высокой концентрацией работников Центра судоремонта «Звёздочка» и Северного машиностроительного предприятия.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений, поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

В состав подразделений включено более 1000 штатных и нештатных специалистов радиационной, химической и биологической защиты кораблей и частей Северного флота. В ежедневном режиме они решают задачи по специальной обработке более 1600 объектов, в том числе зданий, где расположены не только учреждения Министерства обороны, но и военные правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба СФ, к дезинфекции военных объектов специалисты РХБЗ приступили с конца марта. В мае военнослужащие стали обрабатывать объекты ОПК и объекты общественного пользования в городах и военных гарнизонах. Ежедневно на эти цели они используют свыше 6,5 тонны дезинфекционных растворов.