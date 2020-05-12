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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.20 14:49

Подразделения РХБЗ Северного флота продезинфицировали военкомат Североморска перед началом приёма призывников

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию помещений военного комиссариата главной базы Северного флота – Североморска. Тотальной спецобработке перед началом приёма призывников были подвергнуты все помещения, выделенные для работы врачей и членов призывной комиссии.

Дезинфекция проводилась с использованием переносных приборов спецобработки. Особое внимание было уделено контактным поверхностям – перилам, турникетам, входным дверям и дверным ручкам.

Для обеспечения работы призывных комиссий в зоне ответственности Северного флота в условиях сложной эпидемической обстановки военные комиссариаты получили более 34,5 тысячи медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом, спланировано привлечь около 2000 граждан из Архангельской и Мурманской областей. В Республике Коми и Ненецком автономном округе призыв не проводится в соответствии с законодательством.

В научно-производственные роты научно-производственного объединения «Севмаш» в г. Северодвинск Архангельской области будет направленно 70 человек, имеющих среднее специальное образование.

Дополнительно до 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Минобороны России. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и в дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Для прохождения службы призывников на кораблях и в береговых частях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Минобороны России.

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