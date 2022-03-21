«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трёх сторон населенный пункт Сладкое. Уничтожены до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожены до 20 человек личного состава, 1 танк, 1 БМП и 3 автомобиля повышенной проходимости.

На направлении Новосёловка Вторая – подразделения Донецкой Республики вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новосёловка Вторая.

За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото: https://vk.com/mil