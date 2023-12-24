Общие потери противника на Донецком направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Leopard-2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 23 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Leopard-2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Парасковиевка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 110-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Котляровка Харьковской области, Верхнекаменка, Сватово Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Горностаевка Херсонской области».

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