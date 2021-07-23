Подразделения связи армейского корпуса Северного флота начали проведения полевых лагерных сборов

Связисты были подняты по тревоге и совершили марш на полигоны в Печенгском и Кандалакшском районах Мурманской области. В учениях задействованы более 300 военнослужащих и 70 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

По прибытию на место военнослужащие разбили полевой лагерь и приступили к выполнению задач боевой подготовки.

В течении двух недель они отработают работу полевых узлов связи, улучшат взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности в районах Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба СФ, такого рода тренировки позволят связистам армейского корпуса Северного флота усовершенствовать навыки организации боевой подготовки командного состава и отработать действий на вверенной технике в арктических условиях.