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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.25 09:30

Подразделения тульских десантников подавили огневые точки ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета.

Министерство обороны Российской Федерации 4 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, танковой, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырёх бригад территориальной обороны и центра ССО «Юг» ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное, Свердликово, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Дружба, Журавка, Марчихина Буда и Юнаковка в Сумской области.

Подразделения самоходных орудий 2С9 «Нона-С» тульских десантников подавили огневые точки ВСУ в приграничных районах Курской области.  В ходе разведывательно-поисковых действий десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт противника. Командование приняло решение штурмом овладеть позициями. Непосредственно перед штурмом опорного пункта был нанесён артиллерийский удар по позициям боевиков. Подавив вскрытые огневые точки ВСУ и нарушив систему управления противника, артиллеристы-десантники позволили штурмовым группам ВДВ сходу зайти в опорный пункт и провести зачистку.

За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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