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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.22 09:00

Подразделения украинских вооружённых формирований обстреливают жилые кварталы города Славянска ДНР

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию выступил с очередным заявлением.

Как сообщает function.mil.ru, «достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооружённых формирований, с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города. Так, 14 июля 2022 г. артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортёры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских Вооруженных сил по гражданскому населению.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

в Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (ул. Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (ул. Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась;

в Торецке Донецкой Народной Республики на территории школы №9 (ул. Терешковой) размещены подразделения украинских вооружённых формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом, в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

По имеющейся достоверной информации в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины. Всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно.

Такие действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали и, фактически, являются преступлениями против человечности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители являются военными преступниками».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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