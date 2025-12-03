Потери украинских вооружённых формирований в зоне действий подразделений группировки войск «Центр» России за сутки составили до 495 военнослужащих, бронетранспортёр «Viking» шведского производства и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 2 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» освобождён город Волчанск Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вильча Харьковской области. На Сумском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки и Хомино Сумской области. ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Богуславка, Куриловка, Кучеровка, Новоплатоновка Харьковской области, Дробышево и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Резниковка, Северск, Славянск и Червоное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании. Уничтожены восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Белицкое, Белозерское, Гришино, Димитров, Ровное, Родинское, Светлое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 495 военнослужащих, бронетранспортёр «Viking» шведского производства и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населённые пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка, Новобойковское Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil