Министерство обороны Российской Федерации 7 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Садки, Краснополье и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Резниково, Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «MLRS» производства США, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Высшее Соленое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Яровая, Дробышево и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Федоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Торское, Русин Яр, Родинское, Димитров, Ивановка, Торецкое, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 415 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, шесть пикапов и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Нововасилевское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области. Противник потерял свыше 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортёр, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Лукьяновское Запорожской области, Казацкое, Тягинка и Львово Херсонской области. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

