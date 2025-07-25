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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 09:00

Подразделения войск России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 24 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово, Дробышево Донецкой Народной Республики и Андреевка Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожено восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плещеевка, Северск, Звановка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. На Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Центр» были освобождены населённые пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артема Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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