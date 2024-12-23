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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 09:00

Подразделения войск России освободили населённые пункты Лозовая Харьковской области и Красное ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Лозовая Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер «Спартан», три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Красное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Песчаное, Андреевка, Зверево, Удачное, Красноармейск, Новооленовка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Времевка, Скудное, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Малые Щербаки Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, 155 мм гаубицу М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников «Иностранного легиона» в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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