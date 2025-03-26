Россияне не верят в потепление экономических отношений между Россией и СШАКакие профессии выбирают для своих детей мурманчане, а от каких попытаются отговорить в 2025 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 09:00

Подразделения войск России освободили населённые пункты Мирное ДНР и Малые Щербаки Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 25 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населённый пункт Мирное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Heron» хорватского производства и три пикапа. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Елизаветовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Новоторецкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В феврале инфляция в Мурманской области ускорилась-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на копейку, евро теряет почти 34 копейки-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота проводятся весенние осмотры объектов военной инфраструктуры-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика