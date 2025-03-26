Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 25 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населённый пункт Мирное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Heron» хорватского производства и три пикапа. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Елизаветовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Новоторецкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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