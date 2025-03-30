Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105 мм гаубица М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 29 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Ямполь Донецкой Народной Республики, Надия Луганский Народной Республики и Кринички Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населённых пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Зеленое, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105 мм гаубица М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов ЯЛТА, Отрадное, Воскресенка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населенный пункт Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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