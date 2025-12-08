Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили до 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 7 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 7 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новые Вирки, Андреевка, Новая Сечь и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Старица и Вильча Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобождён населённый пункт Кучеровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степановка, Северск, Кривая Лука, Миньковка, Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, а также семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населённом пункте Димитров, и зачистку населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Терноватое, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Гай и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Веселянка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMVW и 155-мм гаубица М777 производства США, 10 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486 гвардейского мотострелкового полка и 121 мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Кучеровка Харьковской области.

«В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы.

«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства».

