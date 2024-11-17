Подразделения войск России освободили н.п. Ленинское и Макаровка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 16 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям иностранных наёмников, живой силе и технике 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Кировск, Терны и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, девять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Партизан», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Северск, Дачное, Андреевка, Доброволье и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 625 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ленинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Петровка, Дылеевка, Селидово, Ильинка, Новогродовка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 113-й, 117-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 129-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Михайловка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовавшимся для обеспечения действий ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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