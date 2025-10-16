Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
Подразделения войск России освободили н.п. Новопавловка в ДНР и завершили освобождение н.п. Алексеевка в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 15 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитную самоходную установку «Gepard» производства ФРГ, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Славянск, Степановка, Иванополье, Северск, Бересток, Кондратовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Казак», 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Владимировка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, механизированной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, 14 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», а также станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

