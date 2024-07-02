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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 09:00

Подразделения войск России освободили н.п. Новопокровское ДНР и Степовая Новоселовка Харьковской области

Подразделения «Южной» группировки войск РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразили атаку штурмовой групп. Потери противника составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 1 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области. За сутки отражено две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортёр, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населённый пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Также нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Никольское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: самолёты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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