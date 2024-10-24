Подразделения Южной группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортёр, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 23 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны. Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: «Анклав-Н» и «Буковель-АД».

Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортёр, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отражено 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе «Козак» и HMMWV производства США, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Алексеевка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Понятовка, Золотая Балка, Камышаны Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбито 14 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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