Подразделения войск России освободили н.п. Зоряное Первое и Золотая Нива ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Министерство обороны Российской Федерации 8 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области.

Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортёров М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три 155-мм гаубицы М198 и 105-мм орудие M119 производства США, а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 22-й, 24-й, 30-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 33-й, 100-й, 101-й, 110-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Горняк, Дзержинск, Димитров, Щербиновка, Лысовка, Селидово, Новоселидовка, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 5-й штурмовой бригад и 49 штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 495 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободили населённый пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Степное, Лобковое Запорожской области, Веселое и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil