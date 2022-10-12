Подразделения ВСУ на различных направлениях предпринимают безуспешные попытки контрнаступления

На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожены около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 11 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населённых пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населённых пунктов Райгородки и Нововодяное Луганской Народной Республики. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражён огнем российской артиллерии. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трёх ротных тактических групп в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки отражены. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожены около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новое Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаев. В районе населённого пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня «HIMARS». В районе населённого пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в воздухе за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», в районах населенных пунктов Благодатное, Кропивницкое, Никольское, Петровское Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Мыловое и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil