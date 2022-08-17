Подразделения ВСУ привычно разместились на территории туберкулезной больницы в Артемовске ДНР, подходы к зданию заминированы

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских медицинских учреждений в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Донецкой Народной Республике:

в Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены украинские вооружённые формирования, на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась;

в Артемовске на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская) дислоцированы подразделения ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Краматорске подразделения ВСУ в городской психиатрической больнице (ул. Е. Белокур) оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Кроме того, в Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона «Азов»*, оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения.

Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

* - батальон «Азов» - террористическая организация, его деятельность запрещена на территории России.

Фото: https://vk.com/mil