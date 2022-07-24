Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Донецкой Народной Республике:

в Артёмовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (ул. Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов;

в Константиновке на территории школы №6 (ул. 6-го сентября) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась;

в Краматорске неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах (ул. Парковая). Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор»* на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита».

Кроме того, в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы (ул. Независимости) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Подобные действия киевских властей демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима».

* - батальон «Правый Сектор» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Фото: https://vk.com/mil