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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 09:30

Подразделения ВСУ пять раз пытались прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 3 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки было отражено две контратаки противника в направлении населённого пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Перехода Государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николо-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Великий Бобрик, Великая Чернетчина, Глухов, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Скляровка, Студенок и Уланово.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства и три автомобиля.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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