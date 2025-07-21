Губернатор предупредил о возможном запрете посещения лесов в Мурманской области при сохранении пожарных рисковОткрыта продажа билетов на спектакли II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Белая Гора ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 20 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петровское Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Маяк, Молодецкое, Муравка, Зверево, Удачное, Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и Краснознаменка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наследство ковида: удалёнка, автоматизация, EdTech и более лояльное отношение к больничным
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: июнь порадовал северян снижением цен на овощи и куриные яйца, а огорчил ростом стоимости услуг железнодорожного транспорта-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием-PRO ЖКХ (18+)После жалобы жильцов был осуществлён покос зелёной зоны, отремонтировано ограждение контейнерной площадки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»