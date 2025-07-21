Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 20 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петровское Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Маяк, Молодецкое, Муравка, Зверево, Удачное, Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и Краснознаменка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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