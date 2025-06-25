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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Дылеевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Новосергеевка, Соболевка, Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Алексеевка, Димитров, Муравка, Петровского, Красноармейск, Новосергеевка, Дачное и Зеленый Кут Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригаде теробороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львово, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 168 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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