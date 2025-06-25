Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Новосергеевка, Соболевка, Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Алексеевка, Димитров, Муравка, Петровского, Красноармейск, Новосергеевка, Дачное и Зеленый Кут Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригаде теробороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львово, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 168 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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