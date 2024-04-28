Подразделения «Южной» группировки войск РФ освободили населённые пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России за неделю уничтожили и вывели из строя 3890 военнослужащих ВСУ, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 20 по 27 апреля т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

В течение недели подразделениями «Западной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям 13-ти бригад противника в районах населённых пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражено девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов», 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50).

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённые пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника. Активными действиями нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, четырёх штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 19 контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28-й, 33-й, 41-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики. Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD»).

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области. Потери противника составили до 825 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен на аэродроме базирования самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Vampire» и «Град», пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов: Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции: «Пеликан» и П-18.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Миг-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, тактическая ракета «Точка-У», 35 реактивных снарядов «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», а также 1659 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолёта, 270 вертолётов, 23541 беспилотный летательный аппарат, 509 зенитных ракетных комплексов, 15864 танка и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21336 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil