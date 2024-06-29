Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник за прошедшую неделю на этом направлении потерял до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 22 по 28 июня т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трёх соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 25 полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 2950 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, трёх соединений теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 930 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны. Потери противника составили до 740 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 «HIMARS», одна пусковая установка М270 MLRS и одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, восемь зенитных управляемых ракет «Patriot» производства США, противорадиолокационная ракета «HARM» производства США, а также 61 реактивный снаряд «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 615 самолётов, 276 вертолётов, 26777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11020 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 23049 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil