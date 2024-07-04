Подразделения «Южной» группировки войск РФ полностью освободили район «Новый» н.п. Часов Яр ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ. За сутки отражено две контратаки 3-й штурмовой бригады противника. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка «Рапира». Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 3 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака группы центра сил специальных операций «Восток». Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. За сутки отражено две контратаки 3-й штурмовой бригады противника. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка «Рапира». Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий полностью освободили район «Новый» населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки формирований 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона «Опфор» ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48. Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено пять контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены:155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Ровнополь, Времевка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 108-й и 123-й бригад теробороны. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T-SLM» производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах.

Силами Черноморского флота за сутки уничтожено три безэкипажных катера ВМС Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также 39 беспилотных летательных аппаратов».

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