Подразделения «Южной» группировки войск РФ в результате активных боевых действий полностью освободили н.п. Белогоровка ЛНР

Подразделения группировки войск «Центр» РФ улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 330 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты: две «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «МСТА-Б» и 122 мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 20 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Глубокое Харьковской области. Кроме того, отражено две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, восемь автомобилей, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населённый пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 122 мм гаубицы Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожено четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 330 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты: две «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «МСТА-Б» и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также 152 мм гаубицу Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», а также 152 мм гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и «Ольха», а также противокорабельная ракета «Нептун».

Фото и видео: https://vk.com/mil