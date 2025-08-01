Подразделения «Южной» группировки войск России освободили город Часов Яр в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 31 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 31 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лесная Стенка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 10 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Вольное, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новоселовка Запорожской области, Новопетровское и Январское Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.

«История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, стойко и мужественно противостоит неонацистам, в упорных боях продвигается вперед, занимая выгодные рубежи.

«Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач и уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой воинский долг, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Министр обороны выразил уверенность, «что крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине».

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