Подразделения Южной группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 25 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Барило Сумской области, Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражено три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две 122-мм боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», 152-мм орудие Д-20, пять 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 28-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригаде теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Богуславка, Колесниковка, Кругляковка и Лозовая Харьковской области. Отражено три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, две 122-мм боевые машины реактивных систем залпового огня «Vampire» чешского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ, 116-й, 118-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отражено десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооруженных формирований противника составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоукраинка, Зеленое Поле и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Жеребянки Запорожской области, Веселое, Ивановка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 152-мм гаубицы «Мста-Б». Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

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