На большей части территории Мурманской области ожидается сильная жараПо поручению Президента РФ Владимира Путина мероприятия мастер-планов Арктики приоритизированы в национальных проектах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Александро-Калиново ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Лукьяновское, Павловка, Степногорск Запорожской области, Садовое, Антоновка и Токаревка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, автомобиль, два орудия полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:40«В. Гости». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области отмечается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 17 копеек, доллар вырос на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Ужасы нашего городка, или В Мурманске в кирпичном доме №10 на улице Октябрьской фасад и потолок держатся на честном слове-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»