Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Лукьяновское, Павловка, Степногорск Запорожской области, Садовое, Антоновка и Токаревка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, автомобиль, два орудия полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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