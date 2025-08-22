Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Александро-Шультино ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 21 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Андреевка, Новый Мир Харьковской области, Среднее и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Новоберислав, Понятовка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Потери противника составили более 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 американского производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:30«ДНК России». Документальный цикл (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в июле жилищно-коммунальные услуги подорожали сильнее, чем в целом по стране-PRO Валюту (16+)Доллар США умеренно укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»