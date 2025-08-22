Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 21 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Андреевка, Новый Мир Харьковской области, Среднее и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Родинское, Чунишино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Новоберислав, Понятовка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Потери противника составили более 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 американского производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

