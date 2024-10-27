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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Александрополь ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 26 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, два 105-мм орудия М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожено четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Трудовое и Доброволье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, два автомобиля, а также 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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Евгений
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Вупи Голдберг
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