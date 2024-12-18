Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 17 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Александровка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе «Stryker» и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Новооленовка, Красноармейск, Шевченко, Новопустынка, Новоукраинка и Красное Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и 155-мм гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и в районах населённых пунктов Темировка, Великая Новоселка, Гуляйполе и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки противника. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil