Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Бондарное в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 3 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица, Терновая и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Грушевка, Купянск-Узловой, Сеньково и Смородьковка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Бондарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Родинское, Торецкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе «Vampire» чешского производства и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Орехов Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, девять автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооружённых сил и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пятнадцать управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

