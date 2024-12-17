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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Елизаветовка ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено два склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 16 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. Отражена контратака противника. Потери ВСУ составили свыше 85 военнослужащих, бронетранспортёр, три автомобиля и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области. Отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено два склада с боеприпасами.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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