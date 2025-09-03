Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 2 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степное, Кондратовка, Перше Травня, Варачино, Лесное, Павловка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уды и Чугуновка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Глинское, Высшее Соленое, Боровская Андреевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Фёдоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Вороное, Новопетровское Днепропетровской области, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Михайловка, Львово, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину западного производства и девять автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах».

