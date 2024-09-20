Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, «Иностранного легиона» и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. Отражена контратака штурмовой группы националистического формирования «Кракен». Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм реактивная система залпового огня «Верба». Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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