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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Георгиевка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, «Иностранного легиона» и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. Отражена контратака штурмовой группы националистического формирования «Кракен». Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм реактивная система залпового огня «Верба». Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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