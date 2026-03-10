В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.03.26 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Голубовка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровка, Максимовщина и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Верхняя Писаревка, Печенеги и Колодезное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Паламаревка Харьковской области, Лозовое, Крымки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Голубовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортёры М113 и «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Шевченко, Новогригоровка, Красноярское, Анновка, Гришино, Золотой Колодезь, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка и Копани Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области.

Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве гражданских отраслей промышленности страны наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий быстро сокращается-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дорожает к евро, дешевеет к иене и фунту-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»