Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровка, Максимовщина и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Верхняя Писаревка, Печенеги и Колодезное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Паламаревка Харьковской области, Лозовое, Крымки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Голубовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортёры М113 и «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Шевченко, Новогригоровка, Красноярское, Анновка, Гришино, Золотой Колодезь, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка и Копани Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области.

Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

