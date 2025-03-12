Историю освоения и перспективы развития Северного морского пути обсудят на МАФ-2025ТОП-10 ДОСТАВОК РОЛЛОВ В МУРМАНСКЕ. АКЦИИ И СКИДКИ. СУШИ И РОЛЛЫ В ГОРОДЕ МУРМАНСК - ВКУСНО И НЕДОРОГО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Горького ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar».

Министерство обороны Российской Федерации 11 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Горького Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортёров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar».

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Богатырь, Воскресенка, Днепроэнергия, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две американские управляемые авиационные бомбы «JDAM», два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Новая этика на рынке труда: что сейчас является дискриминацией и по каким причинам можно идти в Трудовую инспекцию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Специалисты НИУ «Высшая школа экономики» «нарисовали» портрет представителя среднего класса в городах России-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 31 копейку, доллар прибавил 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Сенатор РФ Елена Дягилева: взаимодействие науки и предприятий снижает риск критической зависимости от зарубежных технологий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика