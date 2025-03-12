Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar».

Министерство обороны Российской Федерации 11 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Горького Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортёров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar».

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Богатырь, Воскресенка, Днепроэнергия, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две американские управляемые авиационные бомбы «JDAM», два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства».

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