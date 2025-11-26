В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за прошедшие сутки потери противника составили более 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре бронетранспортёра, включая три бронетранспортёра М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 25 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 25 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Варачино, Кучеровка Сумской области и Жадово Черниговской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Москалевка, Плоское, Семеновка и Хатнее Харьковской области. Противник потерял более 130 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Петровка, Подолы Харьковской области и Диброва Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, американский бронетранспортёр М113, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашина «Oncilla» польского производства, 22 автомобиля, самоходная артиллерийская установка, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Иванополье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 225 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Тараново Днепропетровской области, Белицкое, Доброполье, Котлино, Родинское, Сергеевка, Суворово и Торское Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас.

Продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражены девять атак 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре бронетранспортёра, включая три бронетранспортёра М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Выводово Днепропетровской области, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Жовтневое Херсонской области. Уничтожены более 75 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике.

«Личный состав в боях за свободу и независимость Донбасса, взламывая неприступную оборону противника, умело действуя в наступлении, неоднократно доказывал, что по праву носит почётное наименование «гвардейского» соединения», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ 4-й мотострелковой бригаде.

В телеграмме 1194-му мотострелковому полку Министр обороны РФ отметил, что в ходе специальной военной операции воины полка выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей.

«Следуя боевым традициям вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках. Вы увековечили память о воинах полка, которые навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за наше Отечество», – сказано в телеграмме главы оборонного ведомства личному составу 78-го мотострелкового полка.

Глава российского военного ведомства отметил, что слаженно действуя штурмовыми подразделениями, подразделения уверенно продвигаются вперед на Александро-Калиновском направлении.

Министр обороны России поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих подразделений обеспечат безопасность рубежей и надежно защитят национальные интересы нашего государства».

