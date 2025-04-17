Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и радиоэлектронной борьбы «Нота», а также радиолокационная станция «Airfence» финского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 16 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр «Stryker» производства США, а также боевая бронированная машина «Козак». Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трёх егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ульяновка, Разино, Коптево, Алексеевка, Зверево, Успеновка, Котлино, Красноармейск, Шевченко, Димитров, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и радиоэлектронной борьбы «Нота», а также радиолокационная станция «Airfence» финского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зеленый Кут, Богатырь, Отрадное, Поддубное, Шевченко, Новополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики, Гуляй Поле и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортёр, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 управляемых авиационных бомб «JDAM» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 223 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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