Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Клиновое в ДНР

В зоне действий подразделений группировки войск «Центр» России за сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 1 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Садки, Кондратовка, Рыжевка, Бариловка, Хотень и Новая Сечь в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Благодатовка, Осиново Харьковской области, Дробышево и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Клиновое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Stryker» и два бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трёх  штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трёх  бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Варваровка и Гуляйполе Запорожской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Лукьяновское Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

