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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Максимильяновка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражена контратака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Русская Лозовая и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены склад беспилотных летательных аппаратов и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 43-й, 67-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 460 военнослужащих, четыре пикапа, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортёр М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и шесть полевых складов с боеприпасами.

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населённый пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й, 33-й, 151-й механизированных, 142-й, 152-й пехотных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Димитров, Красноармейск, Селидово, Цукурино и Берестки Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой, 68-й егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка и 425 штурмового батальона ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, четыре пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Сторожевое, Доброволье, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области, Осокоровка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены полевой склад с боеприпасами и два склада с военно-техническим имуществом.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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